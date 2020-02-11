بعد إطلاق سراحه … الكويتي مُغتصب الطفلة يفر خارج المغرب

*صورة تعبيرية

هبة بريس- مُراكش

كشفت مصادر مطلعة على أن المواطن الكويتي المتهم باغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، قد فر خارج أرض الوطن.

واسترسلت ذات المصادر على أن المتهم غاب عن جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء 11 فبراير رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني، بعد الحكم القضائي المخفف في حقه والمهين لكرامة المغاربة والمغربيات .

هذا وكانت الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان قد استنكرت إطلاق سراح مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، رغم اعترافاته التلقائية بممارسة الجنس من الدبر على القاصر.

وكشف بلاغ استنكاري صادر عن الهيئة المذكورة على أن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش أقدمت يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 بتمتيع مواطن كويتي (عبد الرحمن.م.س) المعتقل بسجن لوداية، منذ 05 دجنبر 2019 بالسراح بعد تقديمه كفالة مالية تقدر بثلاثة ملايين سنتيم.

ويشار إلى أن هذا الحكم القضائي قد خلف صدمة واستياء عارم من طرف الرأي العام المغربي الذي حمل المسؤولية لكل من رئيس النيابة العامة امحمد عبد النبوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، بصفتها المسؤلين المباشرين عن هذه الفضيحة القضائية بامتياز والتي تضرب بعمق عدالة المغرب وتسيئ إلى صورة المرأة المغربية بالخصوص مكرسة مجموعة من النعوت القدحية الرائجة في دول خليجية عدة.