بعد إطلاق سراحه … الكويتي مُغتصب الطفلة يفر خارج المغرب

*صورة تعبيرية
هبة بريس- مُراكش
كشفت مصادر مطلعة على أن المواطن الكويتي المتهم باغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، قد فر خارج أرض الوطن.
واسترسلت ذات المصادر على أن المتهم غاب عن جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء 11 فبراير رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني، بعد الحكم القضائي المخفف في حقه والمهين لكرامة المغاربة والمغربيات .
هذا وكانت الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان قد استنكرت إطلاق سراح مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، رغم اعترافاته التلقائية بممارسة الجنس من الدبر على القاصر.
وكشف بلاغ استنكاري صادر عن الهيئة المذكورة على أن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش أقدمت يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 بتمتيع مواطن كويتي (عبد الرحمن.م.س) المعتقل بسجن لوداية، منذ 05 دجنبر 2019 بالسراح بعد تقديمه كفالة مالية تقدر بثلاثة ملايين سنتيم.
ويشار إلى أن هذا الحكم القضائي قد خلف صدمة واستياء عارم من طرف الرأي العام المغربي الذي حمل المسؤولية لكل من رئيس النيابة العامة امحمد عبد النبوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، بصفتها المسؤلين المباشرين عن هذه الفضيحة القضائية بامتياز والتي تضرب بعمق عدالة المغرب وتسيئ إلى صورة المرأة المغربية بالخصوص مكرسة مجموعة من النعوت القدحية الرائجة في دول خليجية عدة.
عبدالله لا حول ولا قوة الا بالله
في 18:51
ورولي حنت ادكوم اقول ا كيف دار خرج…. المخزن بغاه اهرب والله أكان بغاوه ابق لتحرك من موضعوا وخا الصقوا مقدم جنبوا. غير جيب لفلوس وجي تفسد كيف بغيت في المخربي (غ)….
ولد حميدو
في 18:54
انا من جهتي وجب سجن الام اولا التي باعت ابنتها و عندما رفض دفع اموال طاءلة قدمت به شكاية الاغتصاب
و لكن اتساءل
كيف هرب ادا تم سحب جواز سفره
قاسم
في 19:31
دولة الديوثيين ماذا تنتظر منها ؟
يجب ان يزج بالقاضي في السجن بدل هذا الكويتي المكبوت وبنفس العقوبة التي ينص عليها القانون .
مغربي بربري
في 20:18
هل غادر المغرب دون جواز سفر .ام ارتكب خطأ بعدم مصادرة جوازه ؟و لماذا؟
ولد الدرب
في 20:22
يجب محاكمة من أطلق سراح إذا كانت عدالة في المغرب .
عمر
في 20:27
أستاذ تارودانت في السجن لانه أراد تربية الفتاة و الكويتي حر طليق لأنه اغتصب الفتاة. فهم تسطا.
Slimane
في 20:31
كل شيء مقابل الاموال..يجب تعميق البحث في القضيىة ومتابعة المتساهلين في الحكم ..يجب رد الاعتبار لهيبة الدولة وكرامة المواطنين
المغرب
في 20:38
هنا أخبار سرية تقول ان السفير الكويتي تدخل من أجل ضعظ على دولة التي لا قيمة لها المغرب فقد كل شيء عندي صادق من الكويت قال لي ان الشعب المغرب لا قيمة عندو
مهتم
في 20:42
افين هادوك الجمعيات ماتقيس ولدي ماتغتصبش بنتي جسدي حريتي…. ضربتو الطم دابا. القضية فيها إن. الله يلعن لي مايحشم
ولد الدرب
في 21:37
إلى عمر الاستاد يجب أن يكون في السجن والكويتي يجب أن يكون كدلك في السجن .إذا الأستاذ يربي بهده الطريقة التي لا توجد حثى في إفريقيا فيجب على الدولة ان تربيه.