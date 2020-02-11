قافلة أوزون للبيئة تنظم حملة تحسيسية بمكناس تحت شعار “نظافة مدينتي عنوان حضارتي”

ع محياوي _ هبة بريس

انطلقت يوم أمس الاثنين 10 فبراير الجاري, من منطقة تولال ضواحي مدينة مكناس الحملة التحسيسية لشركة أوزون للبيئة و الخدمات تحت شعار “نظافة مدينتي عنوان حضارتي” لقافلة أوزون للحملات التحسيسية في نسختها الثانية لتستهدف تلاميذ الإعدادي في ورشة تفاعلية من تأطير المدرب محمد عصفور المسؤول عن الحملات التحسيسية و الهدف من هذه الورشة هي تنمية قدرات التلاميذ لإشراكهم في عملية النظافة و جعلهم الفاعل الأساسي في العملية بشراكة مع عامل النظافة و الشركة .

هذه الورشة كانت الافتتاح للحملة التحسيسية التي ستستمر بالمدينة لمدة 3 أيام ابتداءا من 10 فبراير إلى غاية 12 فبراير 2020

و في تصريح خاص ل ” هبة بريس ” أكد مؤطروا القافلة أنها أتت بتعليمات خاصة من السيد الرئيس المدير العام عزيز البدراوي الذي أكد على إشراك التلاميذ في عملية النظافة و غرس قيم المحافظة على البيئة في أنفس الناشئة