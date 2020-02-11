قضية ايت الجيد .. محكمة فاس تؤجل النظر في ملف حامي الدين الى هذا التاريخ

*في الصورة عبد العالي حامي الدين وهيئة دفاعه

ع محياوي هبة بريس

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، تأجيل النظر في ملف قضية مقتل الطالب القاعدي “آيت الجيد”، الذي يتابع فيه القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، إلى غاية 12 / 05 / 2020

وجاء قرار التأجيل بطلب من دفاع المطالب بالحق المدني عائلة بنعيسى أيت الجيد، كمهلة للإطلاع على الأحكام والوثائق التي مازالت عالقة بمكتب المحامي التويمي الذي توفي مؤخرا وكدا بأمر من مجلس هيأة المحامين لتعيين محامي من ينوب عن ملفاته والإطلاع عليها.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر متابعة حامي الدين في حالة سراح من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة.