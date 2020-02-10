الأزمي: المغرب يخسر في كل اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها سابقا

قال ادريس الأزمي النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” إن المغرب يخسر في كل اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها سابقا.

وأوضح الأزمي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه الاتفاقيات كرست بالفعل انفتاح المغرب على العالم تجاريا، وجعلته وجهة استثمارية لكنها في الوقت نفسه لا تحمي النسيج الاقتصادي الوطني.

دعا ادريس الأزمي الادريسي، إلى تأهيل قطاع النسيج الوطني، ضمن منظومة التسريع الصناعي، عن طريق نهج نفس الإجراءات والتدابير التي اعتمدت في صناعة الطائرات والسيارات.

وأوضح الأزمي، أن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول، كانت لها إيجابيات كثيرة، منها تجاوز حماية الاقتصاد الوطني بمنطق الريع، وفتحت المجال أمام العمل الحر، وجعلت الاستثمارات الأجنبية تتدفق على المغرب.

وأضاف “في النسيج خاصنا نجمعو راسنا وداكشي لي درناه في السيارات والطائرات نطبقوه أيضا في النسيج”.

وأشار الأزمي أن أكثر من 65 في المائة من منتوجات النسيج في المغرب نستوردها من الخارج، مؤكدا أن مخطط التسريع الصناعي كان ناجحا في السيارات والطائرات لكنه فشل بشكل ذريع في النسيج.

وأكد الأزمي على ضرورة أن يتم الاتجاه إلى تطوير ماركات مغربية تباع على الصعيدين المحلي والدولي.