برلماني : تركيا تنهج سياسة اقتصادية معادية للمغرب

هبة بريس ـ الرباط / في الصورة : مصطفى بايتاس

قال مصطفى بايتاس البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” ان تركيا تنهج سياسة اقتصادية معادية للمغرب متوقفا عند خسارات البلاد

وكشف الاخير في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن السوق المغربي مستهدف من بين 17 سوق دولي بالسياسة الاقتصادية التركية

واشار البرلماني اعلاه الى ان أكثر من 500 متجر للألبسة الجاهزة أغلق، وهذا كله يضرب في العمق الاقتصاد الوطني مضيفا ان هناك سياسية اقتصادية تركية عدائية نحو المغرب، الهدف منها هو تدمير قطاعات بعينها.

وبالمقابل شدد مصطفى بايتاس على ان هناك علاقات مع أسواق كلاسيكية يأتي منها السياح والكثير من العائدات لمغاربة العالم وهو الشيء الذي لم يحصل مع تركيا .

وفي الجانب الاخر قال حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن الدراسة التي أنجزتها وزارته بخصوص اتفاقيات التبادل الحر، تشير أن هناك نوعين من الاتفاقيات، اتفاقيات صغرى ليس لها أهمية واتفاقيات كبرى تحقق أرقاما مهمة.

وأوضح العلمي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الاتفاقيات الكبرى موقعة مع أمريكا ومع أوروبا وتركيا والعجز في هذه الاتفاقيات الثلاث موجود.

وأشار العلمي أن العجز في اتفاقية التبادل الحر مع أوربا يصل إلى 75 مليار درهم سنويا، بما فيه عجز بقيمة 20 مليار درهم في قطاع المحروقات، لكن وتيرة هذا العجز انخفضت لأننا نستورد من عندهم 18 مليار درهم في صناعة السيارات ونصدر لهم 60 مليار درهم.

وبالنسبة لتركيا، أشار العلمي أن العجز التجاري معها يصل إلى 18 مليار درهم، حيث لا يستورد منها المغرب المحروقات، لكن حجم استثماراتها في المغرب أقل من 1 في المائة ، وطبعا ليس هناك دعم، علما أنه في دول أخرى كالجزائر على سبيل المثال تصل الاستثمارات التركية إلى 4.5 مليار دولار.