وسط إستحسان الجالية المغربية.. “نزهة الطهار” تقود قنصلية متنقلة إلى جزيرة ” مينوركا”

*صور خدمات القنصلية المتنقلة

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

إيمانا منها في تفعيل الخطابات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من المهاجرين المغاربة وتجويد خدماتهما بما يخدم مصالح جاليتنا بالمهجر ، نظمت القنصلية العامة بجزر “البليار” قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين تحت نفوذها القنصلي بجزيرة “مينوركا” الإسبانية.

وشملت زيارة الوفد القنصلي الذي قادته “نزهة الطهار” سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع مسؤولين حكوميين إسبان تدارس خلاله الجانبان قضايا تتعلق بمستقبل البلدين وضرورة الرقي بها على جميع المستويات.

موضوع الجالية المغربية أخذ بدوره حيزا مهما من برنامج زيارة الود والمجاملة التي قامت بها الديبلوماسية المغربية إلى مكتب “سوزانا مورا هامبرت” رئيسة المجلس الجزيري، إذ تم خلاله الإتفاق على ضرورة خلق قنوات التواصل المستمر بين الطرفين بغية بلورة رؤية جديدة تتماشى وتطلعات مغاربة الجزيرة، كما تضمن البرنامج لقاء آخر إستهدف رؤساء كل الجمعيات المهتمة بشؤون المغاربة حيث تطرق بشكل أساسي إلى تباذل الآراء والإنصات إلى هموم الجالية مع وضع سقف زمني لحل بعض المشاكل العالقة.

المرافق الدينية والتربوية بدورها حظيت بشرف زيارة القنصل العام السيدة” نزهة الطهار” التي إعتبرت ان إنشغالات أفراد الجالية المغربية بثقافتها يعتبر في صميم أولوياتها نظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة في التشبث بالهوية المغربية وجسرا وطيدا يربط هؤلاء بالوطن الأم رغم بعد المسافات ،إذ شمل البرنامج زيارة أقسام تدريس اللغة العربية للأطفال وفصول تحفيظ وتجويد القرآن الكريم بمسجد “الخير”،وتلاه لقاء تواصلي مع أفراد الجالية لتعميق روابط التواصل والإجابة عن الأسئلة المطروحة في كل ما يتعلق بهذا الخصوص.

وخلفت زيارة الديبلوماسية المغربية لهذه الجزيرة “المنسية” صدى إيجابيا عبرت عنه الجالية خلال تصريحات إستاقتها “هبة بريس” من “مينوركا”، إذ أكدت إستفاذة عدد كبير من خدمات القنصلية المتنقلة طيلة يومي السبت والأحد، وتلك في حد ذاتها بادرة طيبة تحسب للديبلوماسية المغربية بجزر “البليار” التي ما فتئت تعمل سنة بعد سنة لأجل المصالح العليا للوطن والمواطنين.