بعد حملة التضامن الواسعة .. الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

هبة بريس - وكالات

قالت الفنانة الكويتية مها محمد، إنه تم الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين من محبسها، بعد 10 أيام فقط من إعلان القبض عليها من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي.

وكانت مريم حسين، تنفذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس لمدة شهر، ثم الإبعاد عن دولة الإمارات.

وقالت الفنانة الكويتية، في رسالة بثتها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”: “أحب أبشركم حبايبي مريم حسين طلعت اليوم وبترجع بنتها بحضنها الحمد لله رب العالمين”.

وأضافت: “ياربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها، الحمد لله، حمدا لله على السلامة مريم حسين”.