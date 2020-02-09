عاجل : شفاء أول مصاب بفيروس كورونا في الامارات

هبة بريس ـ متابعة

قالت مصادر صحفية ان الإمارات اعلنت قبل قليل شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد

وأعلنت الإمارات سابقا عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.

وأضاف بيان لوزارة الصحة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت الوزارة حينها أن الوضع الصحي العام لا يدعو إلى القلق، وأن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس.