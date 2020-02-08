مصدر : لا وجود لأي سحب للتشريحات والسيادة لتيار وهبي

نُشر بتاريخ :  2020-02-09 - 00:46
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هبة بريس - الرباط

نفى مصدر جد مطلع من داخل أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، المغلقة في وجه الصحافيين تسجيل أي انسحابات في صفوف المترشحين للأمانة العامة .

وقال ذات المصدر أنه ليس هناك أي انسحابات بل كل ما في الأمر وجود تباين بين المرشح وهبي وباقي المرشحين الآخرين خلال عملية انتخاب عضوات وأعضاء المجلس الوطني للحزب.

هذا وتستمر لحدود الساعة أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وسط حضور قوي لتيار عبد اللطيف وهبي، الذي يتلقى الدعم من أبرز قيادي الحزب.

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