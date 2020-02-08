رئاسة البام تنتقل من الشمال الى وسط المملكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” ان عبداللطيف وهبي قد حسم معركة كرسي الامانة العامة للبام لصالحه، بعدما صوت المؤتمرون قبل قليل بالإجماع على مشروع القانون الأساسي للحزب في نسخته الجديدة ، وأضافت المصادر نفسها أن الرئيس السابق لفريق الحزب بمجلس النواب يعد من أقوى المرشحين للظفر بكرسي الامانة العامة، بعد انسحاب عدد من المترشحين من ضمنهم بيد الله مما يعني أن جهة الصحراء تدعم وهبي لرئاسة ثاني قوة سياسية بالمغرب.

وأضافت مصادرنا أن عدد من الباميين المنتمين للأقاليم الصحراوية قد اجتمعوا بالمرشح الشيخ بيد الله لثنيه عن الترشح، والإعلان رسميا عن انسحابه من سباق الأمانة العامة بعدما تبين لمناصريه ضعف حظوظ النجاح.

ويلتقط في هذه الأثناء عدد كبير من الباميين الصور مع عبداللطيف وهبي، لتهنئته مسبقا بالفوز بمنصب الأمين العام للبام خلفا لحكيم بنشماس.

وسيتم خلال هذه الليلة استكمال هياكل المجلس الوطني للحزب، فيما سيتم انتخاب الأمين العام رسميا غدا الأحد من طرف أعضاء المجلس الوطني