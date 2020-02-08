الشرقاوي لبوليف : “من يعيش على امتياز السياسة وعائدات الدين لا يمكنه أن يُنظر في الأخلاق”

*في الصورة نجيب بوليف الوزير السابق ”

هبة بريس – الرباط

بعد أن كشف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، أن الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، موظف شبح بالتعليم العالي منذ سنة 2002 ، أضاف الشرقاوي أن “ذو المعاشين ” لا يمكن أن يعطي دروسا في الأخلاق حسب قوله.

واضاف الشرقاوي في تدوينة له عبر حسابه بموقع “فايسبوك “الوزير بوليف يعطي دروسا في القيم، الوزير الذي درس 11 عام وهرب من الجامعة للاستمتاع بمعاش الأستاذ ومعاش الوزير في انتظار معاش البرلماني، لا يحق له ان يعطي الدروس في القيم، الذي يعيش بامتياز السياسة وعائدات الدين لا يمكنه ان ينظر في الأخلاق”.

وكان الشرقاوي قد كشف أن نجيب بوليف كاتب الدولة في النقل المعفى من منصبه يرفض العودة لعمله الاصلي كأستاذ جامعي الذي يتقاضى عليه أجرا كبيرا، وذلك رغم نهاية مدة استفادته من مسطرة الإلحاق التي كان يستفيد منها منذ 2002، ودون أن تطأ قدماه الجامعة، حسب ما كشف عنه، في تدوينة له بصفحته الشخصية بالفيسبوك.