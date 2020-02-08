وسيط المملكة: “المواطن لا يلمس نتائج السياسات والإصلاحات المُعلنة على أرض الواقع “

*في الصورة محمد بنعليلو وسيط المملكة *

هبة بريس – الرباط

قال السيد محمد بنعليلو، وسيط المملكة ،أنه حان الوقت لفتح نقاش عمومي جاد و هادف حول شعور عام أصبح يتزايد مفاده تراجع الثقة في الإدارة ،مركزا على جعل المرتفق عاملا من عوامل التغيير.

وأضاف بنعليلو على هامش الدورة 26 للمعرض الدولي للنشر الكتاب، في عرض حول موضوع “الرفع من جودة خدمة المواطن هدف مؤطر لرؤية الوسيط في أفق 2023″، بحضور ممثلي المصالح الخارجية للادارات والمؤسسات العمومية وبعض المؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان وفعاليات قضائية وأكاديمية وجمعوية ومنابر إعلامية ، (أضاف)، أن اللقاء يعد فرصة للترافع لخدمة المواطن والإستجابة لمتطلباته، والاهتمام بانشغالاته.

وانصبت مداخلة بنعليلو حول رؤية المؤسسة لتدبير الجودة في أداء الإدارة في غياب ميثاق المرتفق و بارومتر الجودة داخل الادارة، مشددا قوله أن المواطن لا يلتمس حقيقة نتائج المجهودات المبذولة و السياسات والإصلاحات المعلنة على أرض الواقع.

وأعلن السيد الوسيط أن التحول نحو اعتبار رضى المواطن ضمن معايير الجودة يجب أن يجد موقعه المناسب لأنه لا تعارض بينهما، بل ويجمعهما تسلسل منطقي.