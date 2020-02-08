فرنسا تغلق مدرستين بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا

هبة بريس - وكالات

قررت السلطات في فرنسا إغلاق مدرستين قرب منتجع للتزلج هذا الأسبوع، بعد اكتشاف إصابة 5 بريطانيين بفيروس كورونا الجديد، وذلك لتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بهم، حيث يجري حاليا فحص 11 بريطانيا منهم المصابون الـ5.

وقال مسؤول الصحة في المنطقة ”جان إيف جرال“ في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون، إن ”المجموعة ضمت طفلا يبلغ من العمر 9 أعوام أمضى بعض الوقت في مدرسة في قرية كونتامين، التي كان يقيم فيها وفي مؤسسة أخرى حيث تلقى دروسا في اللغة الفرنسية“.

وأوضح، أن ”المجموعة كان بها 3 أطفال، أحدهم فقط هو من أصيب بالفيروس“، ولم يتسن حتى الآن معرفة ما إذا كان الطفل البالغ من العمر 9 أعوام قد أصيب بالفيروس.