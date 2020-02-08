ملكة جمال المغرب تتحدث عن التحرش و عن المعايير المعتمدة لإنتقاء الفائزات

نجلاء مزيان: هبة بريس

هاجر أعبايد الحائزه على لقب Miss Moroccan inspiration لهذه السنة ؛ 26 سنة من مدينة اكادير ؛مستواها الدراسي اجازة في التسويق السياحي وحاليا تعمل في شركة خاصة بأكادير وتشغل منصب سكرتيرة ومسؤولة عن المبيعات ” ؛ كان لنا معها الحوار التالي :

1- تكلمي لنا عن اللقب وعن احساسك و طموحاتك!

– اللقب هو Miss Morooccan inspiration وهي مسابقة تقام كل سنة لإختيار ملكة جمال المغرب. إحساسي لا يوصف فأنا جد مسرورة وفخورة بنفسي و بما وصلت إليه… وطموحي هو أن اقوم بأعمال خيرية عديدة بالاضافة إلى تمثيل المرأة المغربية في المحافل الدولية خير تمثيل.

2-ما هي المعايير التي يعتمد عليها لإختيار ملكات الجمال!

– اختياري كان مفاجئة بالنسبة لي خصوصا بعد المنافسة الكبيرة التي شهدتها المسابقة …لكن أهم المعايير التي يتم إعتمادها في الإنتقاء هي الجمال والأناقة و الأخلاق و الثقافة.

3-ما رأيك في من يطعن بمصداقية مثل هذه المسابقات ؟

للأمانة فقد شاركت في العديد من مسابقات الجمال لكن لم أسمع قط بهذا الأمر ..و اللقب في النهاية يكون من نصيب الشخص الذي يستحقه فعلا و الذي يستوفي جميع الشروط .

4-هل سبق لك ان تعرضتي للتحرش ؟

– لا ابدا و لله الحمد ….

5-من شجعك للمشاركة في مسابقة الجمال؟

-عائلتي الصغيرة هي أول من ساندني وشجعني .. لتحقيق هذا الحلم الذي لم اتنازل عنه رغم أنني شاركت في العديد من المسابقات من قبل ولم يحالفني الحظ في الفوز .

6- ما هي أهدافك المستقبلية ؟

-هدفي الأول هو الأعمال الخيرية ؛ وسوف تكون لي زيارة لجمعية أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة قريبا بإنزكان.

7-هل في نظرك لقب ملكة الجمال سوف يساعدك للولوج إلى المجال الفني ؟

-بالطبع فإذا تحلت المرأة بالجمال و الارادة والموهبة والتصميم على تقديم الاشياء الجيدة فإنها تستطيع دخول أي مجال وبصم اسمها .