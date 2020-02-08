وثيقة .. بوليف أستاذ جامعي شبح منذ سنة 2002

هبة بريس

*محمد نجيب بوليف

كشف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، أن الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، موظف شبح بالتعليم العالي منذ سنة 2002.

وقال الشرقاوي في تدوينة نشرها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “رسالة قصيرة لبوليف.. سيدي الوزير المحترم، اذكركم انكم استاذ للتعليم العالي منذ 1991، درستم 11 عشر سنة وخلال 2002 تم انتخابكم برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية. وككل الموظفين الذين يتم انتخابهم فانهم يخضعون لمسطرة الالحاق، طبعا كنتم ما بين 2002 _ 2017 في وضعية قانونية كمنتخب وكوزير معين”.

سيدي الوزير، يقول الشرقاوي، و”صاحب حديث الثلاثاء و الاربعاء والخميس ومضرب المثل في العفة منذ اكتوبر 2019 تم ابعادكم من حكومة الكفاءات بسبب تضخم كفاءتكم ولم تعد وزيرا لكنك لم تلتحق بالجامعة لاداء مهامك كما فعل اساتذة محترمون من مثيل عبد الله ساعف، وجلال السعيد والبرجواوي … حيث بعد انتهاء انتدابهم الوزاري عادوا للمدرجات لاداء عملهم والحصول على اجر مقابل العمل”.

وتابع الأستاذ الجامعي مخاطبا بوليف بالقول : “اتمنى السيد الوزير من شعيرات قلبي ان تعود للجامعة لتبرير اجرك وان ترفض المعاش الوزاري الذي لم تساهم فيه بريال واحد. اما فيما يتعلق بسؤالك البيداغوجي هل المستشار في الشؤون البرلمانية مهنة ام وظيفة؟ فهو ينم بالفعل عن بعدك عن الجامعة وانغماسك في امتيازات البرلمان والوزارة، كان عليك ان تعرف ان مسطرة اعتماد الماستر بوحداته واسماءها يخضع لرأي الشعبة ومجلس الكلية ومجلس الجامعة ويحال على الوكالة الوطنية للتقييم التابعة لوزيركم في التعليم العالي للتأشير عليه قبل الموافقة على محتواه ودخوله حيز التنفيذ. ومن سخرية القدر سي بوليف ان كاتبة الدولة في التعليم العالي بحزبكم التي لها الوصاية القانونية على وكالة التقييم وفق المرسوم رقم 1.15.815 هي من وافقت على دفتر تحملات الماستر”، قبل أن يختم تدوينته بالقول: “الله يعطينا وجهك القاصح وللاشارة من كان بيته من زجاج يدير الريدو وصافي”.