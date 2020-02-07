المنتخب الوطني المغربي يتوج بلقب بطولة أفريقيا للفوتسال

هبة بريس ـ رياضة

توج المنتخب الوطني المغربي بلقب بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بعد فوزه الكبير على نظيره المصري بخمسة أهداف دون رد، في مباراة النهائي التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بالقاعة المغطاة للعيون.

وتناوب على تسجيل خماسية المنتخب الوطني المغربي كل من سفيان المسرار في مناسبتين وعبد الطيف فاتي وأنس العيان وسعد كنية

وبسط المنتخب الوطني المغربي سيطرته على المباراة التي تابعها حضور جماهيري غفير، حيث حسم نتيجة الجولة الأولى لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يعزز تقدمه في الجولة الثانية ليحسم نتيجة المباراة لصالحه بالأداء والنتيجة.

تبقى الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي كان قد ضمن تأهله إلى نهائيات بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة التي ستقام بليتوانيا بداية من شهر شتنبر القادم.