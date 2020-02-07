الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تهاجم الوزير ايت الطالب

ع اللطيف بركة : هبة بريس / الصورة تعبيرية

في بلاغ لها تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه ، هاجمت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في اجتماع لها عقد بالدار البيضاء اليوم الجمعة 7 فبراير الجاري، وزير الصحة ” أيت الطالب” والتي اعتبرت القطاع الذي يديره ب ” التائه بدون ربان ” متهمة الوزير بخدمة أجندات بعض المحسوبين على أساتذة كليات الطب ولوبيات المستشفيات الاستثمارية وليس القطاع، مقابل انتقامه من الكفاءات وتشريد الأطر الصحية بقرارات غير مدروسة ومتحيزة.

وكان الوزير أيت الطالب، قد اعفى قبل يومين، مدير المستشفى الجهوي بأكادير ومعه المدير الجهوي للصحة.

وأشارت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انها قد تابعت بقلق بالغ قرارت وزير الصحة الحالي منذ توليه منصبه في إطار ما سمي بـ”حكومة الكفاءات”، وتعاطيه غير الحكيم مع الوضع الكارثي لقطاع الصحة، عبر القرارات المتسرعة، وانسياقه وراء أجندات تخدم أصحابها فقط وتساهم في زرع المزيد من التذمر في القطاع بحسب تعبير البلاغ نفسه.

و نددت اللجنة في بلاغها ، غياب استراتيجية واضحة لوزارة الصحة لإصلاح القطاع وإنقاذه، وحتى بالاعتماد على “الاستراتيجيات” السابقة -على علاتها معتبرة أن الوزير الحالي كان ضمن الخبراء الذين أنجزوها.

و تجميد الحوار القطاعي وتهميش مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وكافة الأطر الصحية ونزلاقه في مستنقع القرارات الشعبوية الحكومية كسابقيه.و تهميش واستهداف وتشويه كفاءات أطر الصحة العمومية ومؤسساتها (لائحة جاهزة للذين يتم الإعداد للتخلص منهم) دون حكمة أو تمييز بين من لديهم الكفاءة فعلا وبين من لا يستحقون المسؤولية التي يشغلونها.