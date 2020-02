فيديو مؤثر .. ممرضات يضحين بشعرهن من أجل مكافحة “كورونا”

هبة بريس - متابعة

لا تزال وسائل الإعلام الصينية تسلط الضوء على مجهودات الفرق الطبية، في مواجهة فيروس “كورونا” الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص من بين عشرات الآلاف من المصابين، وانتشر في نحو 30 دولة ومنطقة.

ومؤخرا نشرت صحيفة “الشعب” اليومية الحكومية على حساباتها بمواقع التواصل، فيديو لفريق من الممرضات فى شنشى شمال غربي الصين، وهن يقصصن شعورهن قبل القيام بعملهن، لتجنب نقل العدوى عن طريق أطراف الشعر.

وعلقت الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، على مقطع الفيديو الذي نشرته بقولها: “احترام”.

وكانت وسائل الإعلام الصينية نشرت في وقت سابق، صورا لأعضاء الأطقم الطبية في مدينة ووهان وسط الصين، حيث بدأ تفشي المرض، لتكشف معاناتهم في وجه المرض القاتل، حيث قالت إن الأطباء والممرضين لا يغادرون المستشفيات حتى في أوقات الراحة.

وتكثف الصين جهودها الصحية لمواجهة المرض، حيث تبني الحكومة مستشفيات في أيام معدودة لا سيما في ووهان عاصمة مقاطعة خوبي.

وأرسلت السلطات في بكين، الآلاف من أفراد الأطقم الطبية إلى المدينة الموبوءة، كما اتخذت إجراءات صارمة لمنع دخول أو خروج السكان من بؤر الفيروس.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب أن الصين تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة نحو 640 شخصا.

وذكر التلفزيون الرسمي أن شي قال لترامب، في اتصال هاتفي، إن الصين تحرز نتائج على نحو تدريجي، وعبر عن ثقته في هزيمة الفيروس، دون تبعات طويلة الأمد على التنمية الاقتصادية.

وأعلن شي في وقت سابق “حرب الشعب” على الفيروس، قائلا إن الصين ردت بكل قوتها و”بأشد إجراءات المكافحة والسيطرة”.

شاهد الفيديو :

Respect! A team of nurses in NW China's Shaanxi shaved their hair before coming in for duty amid coronavirus outbreak to avoid cross-infection. pic.twitter.com/XpseMgSsg9

— People's Daily, China (@PDChina) February 6, 2020