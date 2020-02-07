غريب .. شخص يجر ثلاث أطفال للقضاء بزاكورة وجمعيات تندد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضع غريب ، عاشته ساكنة دوار ” أسكجور ” بالجماعة الترابية تامكروت، بعد توجيه إستدعاء لثلاث أطفال أحدهم في ربيعه التاسع لحضورهم الى المركز الترابي للدرك ب ” تامكروت ” للاستماع لهم في شأن شكاية تقدم بها أحد الاشخاص في ملف عقاري

التحقيق مع الاطفال الثلاثة اثار استياء اوليائهم وفعاليات حقوقية، وتعالت أصوات لإسقاط المتابعة القضائية عن الاطفال، وإبعادهم عن “الصراعات الفارغة

تفاصيل هذه القضية، التي هزت الرأي العام المحلي، تعود إلى إقدام شخص من سكان الدوار المذكور بجر الاطفال من قبيلته إلى المركز الترابي للدرك، حيث اتهمهم ب”اقتحام” أرض فلاحية تقع قرب ملعب لكرة القدم وسط الدوار.

نفس المشتكي بحسب مصادر محلية، رفع شكاية ضد 28 شخص من الدوار نفسه بينهم أطفال وشيوخ ونساء وجرهم للمحاكمة، بتهم واهية .

عائلات الاطفال المتابعين في القضية يتسائلون كيف يجر طفل عمره 9 سنوات إلى ردهات المحاكم وكيف ستكون نفسيته في التحصيل الدراسي ؟؟.

مصادر مقربة من عائلات الاطفال المتابعين، إعتبرت أن الأرض التي يدعى المشتكي أن الأطفال “تراموا عليها” هي محل نزاع بين ساكنة الدوار والمشتكي.

ويأمل أسر الاطفال الثلاثة من القضاء إنصاف فلذات أكبادها، وإنهاء معاناتهم النفسية، خاصة أن سنهم لا يسمح بإدخالهم في الصراعات، وإنما التفرغ للدراسة والتحصيل العلمي.

وعلمت ” هبة بريس ” أن جمعيات حقوقية وجمعيات تعنى بالطفولة ستدخل على الخط لمؤازرة الأطفال الثلاثة والترافع عنهم أمام القضاء.