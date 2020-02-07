شاب مغربي يناشد أيت الطالب :”بغينا غير الدوا ديال السرطان وباراكا علينا من البيروقراطية“

في الصورة “محمد الصبيحي”

هبة بريس – مراكش

نشر شاب مغربي شريط فيديو جد مؤثر عبر تقنية المباشر عبر صفحته الشخصية بموقع الفايسبوك، يكشف فيه عن معاناته ومعاناة المئات من مرضى السرطان بالمغرب خصوصاً في ظل غياب الدواء وتأخر تسديد مصاريف العلاج من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .

وكشف الشاب الذي يدعى محمد الصبحي، على أنه وبتاريخ 18 دجنبر من السنة الماضية لم يتلقى لحدود الساعة على حسابه البنكي التعويض المالي الخاص بشرائه دواء السرطان، مناشداً في نفس الآن وزير الصحة خالد آيت الطالب التعجيل بالتعويضات الطبية لمرضى السرطان وتفادي كثرة التأخيرات.

وأشار ذات الشاب إلى أن مرضى السرطان لا تقف معاناتهم إلى هنا وفقط، بل تتعداها إلى غياب الدواء في أحيان كثيرة، بالرغم من تأكيد وزير الصحة على وجود الدواء في أغلب المستشفيات خصوصاً بالمدن الكبرى وهو ما لم يحدث مع ذات المتحدث القاطن بمدينة مراكش.