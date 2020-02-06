برلماني الأسبوع الحلقة 10: نبيل الأندلسي …مُحامي الحراك بقبة البرلمان

هبة بريس - الرباط

يلعب نواب الأمة في الدول المتقدمة دورًا محورياً في الدفع ببلدانهم نحو التقدم وتحقيق الريادة في مجالات عدة خصوصاً تلك المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والتنموي، لما يعكسانه من رفاهية للأفراد من خلال تحسين مستواهم المعيشي وفك العزلة عن القرى والبوادي وحماية حرياتهم والحفاظ على حقوقهم.

في المغرب تبقى مصداقية نواب الأمة متدنية جداً إلى درجة الانعدام وذلك راجع إلى فقدان الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمانيين بسبب وعودهم الكاذبة وخدمة مصالحهم الشخصية على حساب المواطن المغربي، غير أن هناك أسماء تبعث بصيص أمل على أن الحياة السياسية يمكن لها أن تحيى معهم ولو بنسبة ضئيلة وهي مناسبة هذه الحلقة الأسبوعية التي ستلتقون معها كل يوم خميس .

”هبة بريس“ وخلال هذه السلسلة الأسبوعية ستحاول تسليط الضوء بكل مهنية ومصداقية على مجموعة من الأسماء التي تألق إسمها وارتفعت أسهمها في بورصة البرلمان، متفوقة على باقي زملائهم الذين غصوا في سُّبَاتهم العميق .

الحلقة العاشرة :نبيل الأندلوسي عن حزب العدالة والتنمية

وجه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلوسي، سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، حول الإجراءات المتخذة من أجل نقل المعتقل على خلفية حراك الريف، محمد حاكي إلى المستشفى، وتمكينه من حقه في التطبيب.

وجاء في سؤال البرلماني، أن الوضع الصحي لمحمد حاكي الذي يمضي عقوبته السجنية بسجن جرسيف، جد متدهور، وفق ما كشفت عنه عائلة المعتقل له في اتصال هاتفي، مشددا على أن حالته الصحية تستدعي نقله بشكل مستعجل، إلى المستشفى لتشخيص حالته، وتلقيه العلاجات الضرورية.

وطالب المستشار، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها بكيفية مستعجلة لتمكين الحاكي من حقه في العلاج، كأحد الحقوق الأساسية، التي يكفلها القانون لجميع السجناء.

سؤال نبيل الأندلوسي ما هو سوى النقطة التي أفاضت الكأس حتى يخط مداد قلمنا إسمه ضيفاً على حلقتنا، نظرا لحضوره الدائم بقية البرلمان ودفاعه المستميت عن قضايا المواطنين وتطلعاتهم في مناسبات عدة.

ويفضل البعض وصف نبيل الأندلوسي بمحامي ”الحراك“ بالبرلمان المغربي حيث يعرف بمواقفه المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والإفراج عنهم بعفو ملكي، كما انتقد استعمال القضاء في هذا الملف على اعتبار أنه مسيس ولا علاقة له بتهم جنائية أو جنحية.

نبيل الأندلوسي، من مواليد 03 أبريل 1984 بالحسيمة، متزوج، ويعمل رئيسا لمصلحة الإعلام والتواصل بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة تازة الحسيمة تاونات، كما سبق له أن شغل مهمة إعلامي وصحفي بأكثر من جريدة وطنية.

كما أنه عضو مختبر “الحياة السياسية بالمغرب : الفاعلون وتفاعلات المجتمع المدني” بكلية الحقوق بسلا بجامعة محمد الخامس السويسي وكاتب رأي بجريدة تصدر من مدينة الحسيمة وعضو هيئة تحريرها سابقا.

ويعتبر الأندلوسي عضوا نشيطا بمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط. وقد نشرت له العديد من الدراسات والمقالات العلمية بمجلات متخصصة.

نبيل الأندلوسي حاصل على شهادة الباكالوريا تخصص علوم تجريبية سنة2001/2002، دبلوم الدراسات العامة في الحقوق سنة2003/2004، الإجازة في الحقوق، شعبة القانون العام تخصص الإدارة الداخلية سنة 2005/2006، ماستر في القانون العام المعمق تخصص العلاقات الدولية والعلوم السياسية سنة 2006/2008، دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية 2008/2014.

هذا وسبق وان انتخب نبيل الأندلوسي، رئيسا للجنة الشؤون القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، وذلك بعد تجديد الثقة فيه بإجماع أعضاء اللجنة، للإستمرار في ترؤس اللجنة التشريعية، والتي تعد أحد اللجان الأربع الدائمة بالبرلمان العربي.