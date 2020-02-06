طنجة.. تنسيق أمني يطيح بقاصر وحجز كمية ضخمة من الاكستازي

هبة بريس - مكتب طنجة / في الصورة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم سيدة من ذوي السوابق القضائية وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تطورهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بالقرب من محطة الأداء بالطريق السيار بمدخل مدينة طنجة، وذلك أثناء استعدادهم للمغادرة صوب مدينة الدار البيضاء على متن سيارة مكتراة، حيث أسفرت عملية التفتيش داخل الناقلة عن حجز 1879 قرصا من نوع إكستازي وأربعة هواتف محمولة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين وتحت المراقبة الشرطية للقاصرة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.