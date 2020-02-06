تضامنا مع زملائهم المعتقلين.. مهنيو النقل يشلون ميناء طنجة المتوسط(صور)

هبة بريس - مكتب طنجة

نظم مهنيو النقل الطرقي الدولي ، وقلة احتجاجية بميناء طنجة المتوسط صباح اليوم الخميس 6 فبراير الجاري ، تضامنا مع زملائهم المعتقلين على خلفية ملف تهريب 27 طن من المخدرات، عبر الميناء ، والتي يقضي بسببها عدد من سائقي النقل الدولي عقوبات سجنية متفاوتة.

ورفع المحتجون شعارات مطالبة باعادة فتح تحقيق في القضية التي يتابع فيها زملائهم، وذلك بحضور بعض زوجات وأفراد عائلة السائقين والمهنيين المعتقلين ، الذين وصفوا الأحكام الصادرة في حقهم بالقاسية.

وكانت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات قد أعلنت عن خوض إضراب عن العمل يوم الخميس 6 فبراير الجاريي، مع حمل الشارات الحمراء تضامنا مع المعتقلين ، كما دعت في بلاغ توصلنا بنسخة منه انه بعد عقد اجتماعين للمكتب المسير للجمعية بكل من مدينتي طنجة وأكادير، والذين خُصصا لتدارس مشكل الأحكام القاسية الصادرة في حق مهنيي قطاع النقل الوطني والدولي، قررت الجمعية اعتبار الاحكام الصادرة عن هيئة المحكمة أحكاما قاسية ضد مهنيين لا علاقة لهم بالمنسوب إليهم، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع كافة المعتقلين.

وطالبت الجمعية في البلاغ ذاته، “الجهات المسؤولة بتعميق البحث للوصول لأصحاب الممنوعات الحقيقيين”، كما طالبت بتعديل “مقتضيات الظهير الشريف لسنة 1974، وكذلك مقتضيات مدونة الجمارك فيما يتعلق بتحديد المسؤولية، وتفعيل فصول قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالمراقبة القضائية والمتابعة في حالة السراح المؤقت”.

كما أعلنت الجمعية في بلاغها، عن خوض إضراب ثاني عن العمل يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، إلى جانب أشكال إحتجاجية أخرى للدفاع عن حقوق المهنيين المشروعة.