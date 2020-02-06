أزيد من 80% من المغاربة ضد ‘الجنس خارج الزواج’

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

في الوقت الذي تطالب العديد من الهيئات الحقوقية في المغرب برفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج، كشف استطلاع رأي حديث عن نتائج مفاجئة بشأن موقف المغاربة من هذه العلاقات.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “ليكونوميست” بتعاون مع مكتب الاستشارة “سينيرجيا”، بين شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، على عينة من 1000 شخص، حول مسألة الجنس خارج إطار الزواج، خلص إلى أن 88 في المئة من المغاربة ضد تقنين العلاقات الجنسية خارج الزواج، فيما عبر 9 في المائة فقط منهم عن موافقتهم

وبرر 9 بالمائة من الفئة المستطلعة رفضها إلغاء تقنين العلاقات الجنسية خارج الزواج، بالوازع الديني، فيما عبر 79 في المائة منهم عن رفضهم بشكل مطلق.

معطى آخر مثير رصده هذا الاستطلاع، ويتعلق بأن 80 في المئة من فئة الشباب ما بين 18 و24 سنة، عبروا عن رفضهم لتشريع هذه العلاقات، مقابل 63 بالمائة فقط لدى كبار السن الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، و79 بالمائة لدى الفئة المتراوحة أمارها بين 55 و64 سنة، و85 بالمائة لدى الفئة بين 45 و54 عام.

موقف المغاربة من الجنس خارج الزواج، استنادا إلى نتائج هذا الاستطلاع، لا يختلف كثيرا بين الجهات كما لا يختلف بين الوسطين الحضري والقروي، إذ في مقابل 78% من معارضي تلك العلاقات في الوسط الحضري، نجد أن 80% من المستجوبين بالوسط القروي يعارضونها.

وكانت حركة “خارجة عن القانون”، قد أعلنت، ديسمبر الماضي، عن تقديم عريضة إلى البرلمان المغربي تلتمس من خلالها “إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية والمنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي”، ويشمل ذلك الفصل 490.