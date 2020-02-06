رسميا .. جماعة لوطا بالحسيمة تُصادق على تخصيص فائض الجماعة لمساعدة الشعب الصيني

*رئيس الجماعة مكي الحنودي

هبة بريس – الحسيمة

صادق المجلس الجماعي لجماعة لوطا باقليم الحسيمة، يومه الخميس 06 فبراير على تخصيص فائض ميزانية الجماعة برسم سنة 2019، لدعم الدولة الصينية لمساعدتها في محنتها مع فيروس “كورونا”.

وتمت المصادقة على النقطة المدرجة خلال اجتماع الدورة العادية لشهر فبراير المنعقد صباح اليوم الخميس 06 فبراير، برئاسة مكي الحنودي، حيث يبلغ المبلغ المساهم به 60الف درهم.

هذا وكان رئيس جماعة لوطا التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة ، قد أعلن عن تخصيص جزء من فائض الميزانية لمساعدة الشعب الصيني على تجاوز أزمة فيروس “كورونا” الذي أضحى ينتشر بسرعة فائقة داخل البلد الأسيوي.

وكتب ذات المسؤول الجماعي، في تدوينته، أنه تفعيلاً للقانون الأساسي للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المتحدة، وبالنظر لكون مدينة ‘ووهان’ الصينية تعتبر مدينة منكوبة، فإن مجلسه سيتدارس تخصيص فائضه المالي لمساعدة رمزية للشعب الصيني.

وقام المكي الحنودي بحذف تدوينته مباشرة بعد مرور وقت قصير على نشرها بسبب موجة “السخرية” التي أثارتها التدوينة، رغم تأكيده غلى أن مبادرته رمزية وتنبع من مبدأ التكافل والتضامن الانساني.

المكي الحنودي عاد يوم أمس للحديث عن الموضوع داعيا جميع أعضاء الجماعة للمصادقة في اجتماع اليوم على المقترح، حيث خط قائلاً: ” أدعو جميع السيدات والسادة النواب واعضاء المجلس الجماعي للوطا للحضور غدا لعقد اجتماع المجلس في اطار دورته العادية الاولى لسنة 2020 وذلك بمقر الجماعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا , وادعو الجميع لاتخاذ مقرر يقضي ببرمجة فائض ميزانية 2019 (حوالي 60 الف درهم) كمساعدة رمزية وتضامنية مع ساكنة مدينة ووهان المنكوبة بالصين الشعبية . وسوف ندرس الاطار القانوني والاداري لبرمجة هذا المبلغ وكيفية ايصال هذه المساعدة الرمزية تحت اشراف السلطات العمومية للدولة“.

هذا ولاقت هذه المبادرة استحسانا من طرف البعض نظرا لقميتها الإنسانية والرمزية أكثر منها مساعدة فعلية لدولة عظمى مثل الصين، بينما واجهها البعض الآخر بسخرية قوية مشيرين إلى الوضعية المادية للجماعة وهشاشتها على حد تعبيرهم.