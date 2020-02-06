رسميا .. جماعة لوطا بالحسيمة تُصادق على تخصيص فائض الجماعة لمساعدة الشعب الصيني

*رئيس الجماعة مكي الحنودي
هبة بريس – الحسيمة
صادق المجلس الجماعي لجماعة لوطا باقليم الحسيمة، يومه الخميس 06 فبراير على تخصيص فائض ميزانية الجماعة برسم سنة 2019، لدعم الدولة الصينية لمساعدتها في محنتها مع فيروس “كورونا”.
وتمت المصادقة على النقطة المدرجة خلال اجتماع الدورة العادية لشهر فبراير المنعقد صباح اليوم الخميس 06 فبراير، برئاسة مكي الحنودي، حيث يبلغ المبلغ المساهم به 60الف درهم.
هذا وكان رئيس جماعة لوطا التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة ، قد أعلن عن تخصيص جزء من فائض الميزانية لمساعدة الشعب الصيني على تجاوز أزمة فيروس “كورونا” الذي أضحى ينتشر بسرعة فائقة داخل البلد الأسيوي.
وكتب ذات المسؤول الجماعي، في تدوينته، أنه تفعيلاً للقانون الأساسي للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المتحدة، وبالنظر لكون مدينة ‘ووهان’ الصينية تعتبر مدينة منكوبة، فإن مجلسه سيتدارس تخصيص فائضه المالي لمساعدة رمزية للشعب الصيني.
وقام المكي الحنودي بحذف تدوينته مباشرة بعد مرور وقت قصير على نشرها بسبب موجة “السخرية” التي أثارتها التدوينة، رغم تأكيده غلى أن مبادرته رمزية وتنبع من مبدأ التكافل والتضامن الانساني.
المكي الحنودي عاد يوم أمس للحديث عن الموضوع داعيا جميع أعضاء الجماعة للمصادقة في اجتماع اليوم على المقترح، حيث خط قائلاً: ” أدعو جميع السيدات والسادة النواب واعضاء المجلس الجماعي للوطا للحضور غدا لعقد اجتماع المجلس في اطار دورته العادية الاولى لسنة 2020 وذلك بمقر الجماعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا , وادعو الجميع لاتخاذ مقرر يقضي ببرمجة فائض ميزانية 2019 (حوالي 60 الف درهم) كمساعدة رمزية وتضامنية مع ساكنة مدينة ووهان المنكوبة بالصين الشعبية . وسوف ندرس الاطار القانوني والاداري لبرمجة هذا المبلغ وكيفية ايصال هذه المساعدة الرمزية تحت اشراف السلطات العمومية للدولة“.
هذا ولاقت هذه المبادرة استحسانا من طرف البعض نظرا لقميتها الإنسانية والرمزية أكثر منها مساعدة فعلية لدولة عظمى مثل الصين، بينما واجهها البعض الآخر بسخرية قوية مشيرين إلى الوضعية المادية للجماعة وهشاشتها على حد تعبيرهم.
صاحب رأي
في 14:26
السلام ورحمة الله
زمن العجائب في بلاد الغرائب.
هذا من العبث صراحة، ولست ضد مساعدة أي شعب ولكن هل حققت هذه الجماعة كل الحاجيات ليكانها!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اوليست باقي الجماعات المغربية و المغرب العميق أولى بهذه المساعدات.
الله يعطينا وجهكم
Adil
في 14:38
لو نظر رئيس الجماعة المسمى المكي بجانبه لوجد مواطنين مغاربة يعانون أكثر من الصنيين و بأمراض أكثر بشاعة و في صمت، لإستحيى و قدم إستقالته، بقراره هذا كنصبح أضحوكة،كيف لدولة تبني مستشفى في أقل من 10 أيام أن تتقبل صدقة بخسة من جماعة فقيرة بالمغرب
رشيد
في 15:44
على ما يظهر ان هذا الرئيس غير طبيعي لانه لو كان غير ذلك لعمل بقول :”ان الصدقة في النقربين اولى”
واتي اتساءل ؟ كيف يبقى لجماعة فائض وهي تنتمي لمدينة في حاجة لفائض اكثر من ذلك الف مرة.
واني اتوجه لمن يهمه الامر ان يبعثوا بلجنة افتحاص لمعرفة اين صرفت اموال هذه الجماعة ولماذا بقي فائض.
يجب تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة والا خرج علينا رئيس جماعة اخرى يقول انه سبخصص فائض جماعته لدعم ترشيح ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية المقبلة.
انه زمن العبث
نــــزار
في 15:57
عفاكم عطيوني هاد الفائض ندير بيه مشرووووووووووووووع هههههههههههههه شر البلية ما يضحك
السیاسة المخزیة
في 15:59
هذه الحیوانات الناطقة والغیر مسٶرلة یجب ان تعلم ان الصین لها میزانیة تفوق الف ملیار دولار امریکي۰
ما هذا النضج السیاسي المضحک والمبکي في ان واحد
بدون تعليق
في 18:06
الصين قامت ببناء مستشفى في ظرف أسبوعين،وهذا الرجل يريد أن يبعث لها مساعدة،لو كان عندك فائض،لماذا إذن عندنا نقص في المستشفيات؟في المدارس؟…..ياأمة ضحكت من جهلها الأمم…لاحول ولا قوة إلا بالله…
متتبع
في 18:19
للاسف فين ودنيك هاهي وسكان ازيلال وخنيفرة مبانوش ليك وسكان غزة باز شاط الخير على زعير وفرقوه بالمغارف
غير معروف
في 19:39
قصدت وكالة التامين لاستخراج تأمين دراجتي النارية 49 سم / 3 فتفاجئت بزادة قدرها 60 درهما في اقساط التأمين بعدما تضاغف التأمين في السنة الماضية من 670 درهما في السنة الى 1280 زائد 60 درهما درهما . قبل لي ان هذه الزيادة ستصب في ’ صندوق الكوارث ’ اذا بي اسمع ان جماعة صغيرة تدعى ’’ لوطا ’’ تساعد دولة كبيرة ذات اقتصاد عالمي وبضاعتها في كل مكان . عيش انهار تسمع اخبار .
انا لست ضد المساعدة الانسانية اطلاقا ولكن الصدقة في المقربين اولى . هذه الجماعة حققت الفائض اللهم بارك وزيد وهناك جماعات تشتكي العجز بتسيير ارتجالي ودون تخطيط . اللهم هيئ لنا من يخدم هذا الوطن و المواطن وراء قائدنا المفدى جلالة الملك حفظه الله .
زوزو
في 22:11
دولة يبلغ عدد سكانها المليار ونصف المليار نسمة وتعد الاولى عالميا كقوة اقتصادية اعتقد المبلغ سيخلق منافسة قوية بين المحتاجين من الصينيين مما قد يترتب عليه فواجع مؤلمة لكثرة الزحام كالفاجعة الاحسانية التى اودت بحياة الابرياء ببلادنا حيث كان التدافع المميت بين المعوزين . والله الموفق .
Ami
في 22:21
امة ضحكت من جهلها الامم
بوعزة بن قدور
في 22:26
لما وقع الزلزال في الحسيمة هل نظرت اليك الصين حتى تتفوه بهذا اللغط.????????
ariani
في 08:38
من يسمع هذا الرجل الأخرق يعتقد بأننا نعيش في اسويسرا. هل هناك مدنا منكوبة أكثر من حال مدننا وقرانا, لا طرق لا عمل. لا مستشفيات وهذه الأخيرة حتى وإن وجدت فإنها عبارة عن إسطبلات لا تصلح للآدميين.
HAMMOU/BXL
في 15:26
حقيقة ، شر البلية ما يضحك !!!!
لو كان بلد فقيرمثلا كالبلدان الأفريقية ، ما عاب عليك أحد. لكن الصين، ثاني بلد صناعي في العالم ومنتوجاتها غزت الكون كله، فكم تظن يصل قيمة مساعداتك يا سعادة الرئيس .أنا واثق أن من حولك من المحتاجين من يستحقون هذه المساعدات وكذا أنا واثق من أن جماعتك تفتقر إلى كثير من المرافق
مغربية متتبعة
في 15:32
سبحان الله هذا الرجل يقرأ اخبار العالم ولا يقرأ اخبار بلاده الصدقة في المقربين اولي اقم بهم مشروعا لشباب البلاد او فقراء منطقتك او حتى جهز بهم مستشفى المنطة الله يعطينا وجهك
ولم يسبق لي ان كتبت شيئا في الموضوع