أقساط على مدى 23 سنة.. مجلس البيجيدي يغرق البيضاء في دفعة جديدة من الديون

*في الصورة عبد العزيز العماري

هبة بريس – الدار البيضاء

في الوقت الذي صوت ناخبو الدار البيضاء على حزب العدالة و التنمية ليقود مجلس مدينتهم بالشكل الأمثل و يجد الحلول لمشاكل مدينتهم و معاناتهم اليومية مع مشاكل من قبيل النقل الحضري و البنية التحتية و غيرها من الملفات الكبرى ، يبدو أن مجلس عبد العزيز العماري يساهم في تأزيم الوضع عبر بحثه عن الحل السهل الذي سيرهق كاهل البيضاء مستقبلا و سيغرقها في متاهات هي في غنى عنها.

و في هذا الصدد، قرر مجلس الدار البيضاء بقيادة العماري الدراسة و التصويت على نقطة مثيرة ضمن جدول أعماله لدورة فبراير و تتعلق ببرمجة الدفعة الخامسة من مبلغ القرض الممنوح لجماعة الدارالبیضاء من طرف البنك الدولي.

و وجد مجلس المدينة نفسه عاجزا عن أداء مبلغ يقدر بحوالي 200 مليار سنتيم لفائدة البنك الدولي بناءا على قرض مرتبط بمخطط تنموي يمتد لأواخر سنة 2020.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 21 دجنبر 2017، وقع مجلس البيضاء مع البنك الدولي على قرض بقيمة 1,9 مليار درهم، و تم إطلاق هذا القرض-البرنامج رسميا في مارس 2018 حيث توصل المجلس بالدفعة الأولى بقيمة 475 مليون درهم، وتعد هذه أول عملية قرض من البنك الدولي لجماعة ترابية بالمغرب، حيث سيتم سداد الدين لمدة 23 سنة.