رئيس جامعة عبد المالك السعدي : إقبار ملف الفساد مبالغة وثقتنا في القضاء(فيديو)

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال محمد الرامي، رئيس جامعة عبد المالك السعدي ، أن الحديث عن محاولة “إقبار” ملف مابات يعرف اعلاميا ب “قضية الفساد بالجامعة” ، يعد مبالغة اعلامية، مؤكدا اتخاذ الجامعة كافة الاجراءات التي تضمن النزاهة والشفافية في التوظيف أو الحصول على الشواهد.

وأضاف الرامي في تصريح صحفي على هامش اللقاء الذي احتضنه بيت الصحافة بطنجة اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري ، أن جامعة عبد المالك السعدي تقوم بدورها التأديبي في أي انزلاق أو اعوجاج، لافتا الى وجود مبالغة من طرف عدد من المنابر في التطرق للقضية .

وأردف الرامي، أن هناك مكاتب للشكايات داخل جامعة عبد المالك السعدي مرصودة على مدى 24 ساعة والتي تحضى بمتابعة شخصية من طرفه، موضحا أن التسجيل في سلك الماستر والدكتوراه تم رقمنته لضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وبخصوص مايروج حول محاولة “اقبار” ملف “فساد” جامعة عبد المالك السعدي ، أوضح الرامي أن القضية تتعلق بموظف داخل الجامعة تم اعتقاله بتهمة اصدار شيك بدون رصيد، وأنه يوجد رهن البحث القضاىي، مؤكدا – أي رئيس جامعة عبد المالك السعدي -انه تم توقيف الموظف المعتقل احترازيا عن العمل الى حين اصدار القضاء كلمته، بيد انه لايمكن استباق الأحكام، داعيا في نفس الوقت الى عدم تبخيس شواهد الجامعة.