النموذج التنموي الجديد..”مجلس الصحافة” يدعو إلى معالجة تحديات القطاع

عا رئيس المجلس الوطني للصحافة، السيد يونس مجاهد، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع الصحافة، وذلك في إطار بلورة النموذج التنموي الجديد.

وأوضح السيد مجاهد، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة السيد شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي المجلس الوطني للصحافة، أنه لا يمكن تصور مشروع مجتمعي متقدم وحداثي وديمقراطي بدون معالجة التحديات الكبرى التي تواجه القطاع، سواء بالنسبة للصحافة الورقية أو الإلكترونية أو المجال السمعي البصري.

وأشار إلى أن مجالات اشتغال المجلس الوطني للصحافة، سواء تعلق الأمر بالأخلاقيات المهنية أو تأهيل المقاولة الصحافية أو تطوير قطاع الصحافة، شكلت العناوين الرئيسية للاقتراحات التي قدمها المجلس أمام اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وتقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.