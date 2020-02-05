بعد تدوينة “الرجاء” .. سناء عكرود و محمد مروازي معا من جديد

*في الصورة “محمد مروازي وسناء عكرود”

نجلاء مزيان – هبة بريس

كشف الفنان المغربي محمد مروازي اليوم عبر صفحته الخاصة في “الانستقرام” ان الامور جيدة بينه وبين زوجته السابقة سناء عكرود مشيرا أنها قبلت العودة إليه.

و أعلن الفنان المغربي اليوم عبر حسابه الرسمي انستقرام ان طلاقه من الفنانة عكرود لم يكن بسبب أية مشاكل و إنما بغية أن ترتاح ثم تعود إليه .

و أشار ان سناء هي من طلبت منه الطلاق بكل احترام وإنسانية ؛ لكن خوفه من ان يخسرها للابد هو الذي دفعه لطلبها في العلن قائلا: “خفت تمشي ترتاح بزاف و تزهق ليا فوضعتها امام الأمر الواقع”.

وطمأن في الأخير محبيه و متتبعيه بان الامور جيدة بينه وبينها مضيفا :”شكرا صديقاتي و اصدقائي…احبو بعضكم حتى في الفراق ولا تيأسوا فانتم لا تعرفون ما يخبئه المستقبل “.