بحجة “براني ماشي ولد القبيلة”.. منع دفن شخص بمقبرة ضواحي البيضاء

*صورة تعبيرية

هبة بريس – الدار البيضاء

استنكار كبير ذاك الذي شهدته بعض الدواوير المتاخمة لمدينة حد السوالم ضواحي البيضاء بعد منع دفن شخص وافته المنية مؤخرا بالمنطقة و ذلك بحجة أنه شخص غريب و لا ينتمي أصله و نسبه للدوار و القبيلة.

و حسب مصادر مطلعة ، فقد قام بعض الأشخاص من دوار الجوالة بمنع عملية دفن رجل خمسيني بمقبرة المنطقة التابعة إداريا لإقليم برشيد بحجة أن المتوفى “براني ماشي ولد القبيلة” و أن المقبرة التي أريد بها دفنه خاصة فقط بأبناء المنطقة ، حيث طالبوا بدفنه في مقبرة أخرى تبعد عن الأولى بحوالي خمس كيلومترات.

و أمام إصرار و تعنث الأشخاص الرافضين لعملية الدفن ، تدخلت السلطات الرسمية ممثلة في باشا الإقليم الذي أصدر تعليماته لقائد المقاطعة الحضرية الثانية لحد السوالم و التي تتبع المقبرة لمنطقة نفوذه ، حيث حضر على وجه السرعة لمقبرة “سيدي محمد بن أحمد الجلولي” لمعاينة تفاصيل الواقعة.

و استنادا للمصادر ذاتها ، فقد قام أحد الأشخاص بمصادرة أدوات حفر القبر و إعادة طمره مع التأكيد على أن المقبرة خاصة ب”ولاد القبيلة” و ليس ل”البراني” ، مما دفع القائد الذي كان مدعوما بعناصر السلطة المحلية للتدخل بشكل حازم.

و أمر قائد المنطقة في نهاية المطاف بدفن جثة الراحل بنفس المقبرة و في نفس القبر، وسط استنكار كبير للحضور الذين شجبوا تصرفات بعض المتعصبين من أبناء المنطقة و الذين يتصرفون بنزعة “قبلية” تحمل في طياتها ميزا “عنصريا” رغم أن المقبرة في الأصل مخصصة لموتى المسلمين و ليس لسكان منطقة معينة فقط.