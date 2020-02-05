بحجة “براني ماشي ولد القبيلة”.. منع دفن شخص بمقبرة ضواحي البيضاء

*صورة تعبيرية
هبة بريس – الدار البيضاء
استنكار كبير ذاك الذي شهدته بعض الدواوير المتاخمة لمدينة حد السوالم ضواحي البيضاء بعد منع دفن شخص وافته المنية مؤخرا بالمنطقة و ذلك بحجة أنه شخص غريب و لا ينتمي أصله و نسبه للدوار و القبيلة.
و حسب مصادر مطلعة ، فقد قام بعض الأشخاص من دوار الجوالة بمنع عملية دفن رجل خمسيني بمقبرة المنطقة التابعة إداريا لإقليم برشيد بحجة أن المتوفى “براني ماشي ولد القبيلة” و أن المقبرة التي أريد بها دفنه خاصة فقط بأبناء المنطقة ، حيث طالبوا بدفنه في مقبرة أخرى تبعد عن الأولى بحوالي خمس كيلومترات.
و أمام إصرار و تعنث الأشخاص الرافضين لعملية الدفن ، تدخلت السلطات الرسمية ممثلة في باشا الإقليم الذي أصدر تعليماته لقائد المقاطعة الحضرية الثانية لحد السوالم و التي تتبع المقبرة لمنطقة نفوذه ، حيث حضر على وجه السرعة لمقبرة “سيدي محمد بن أحمد الجلولي” لمعاينة تفاصيل الواقعة.
و استنادا للمصادر ذاتها ، فقد قام أحد الأشخاص بمصادرة أدوات حفر القبر و إعادة طمره مع التأكيد على أن المقبرة خاصة ب”ولاد القبيلة” و ليس ل”البراني” ، مما دفع القائد الذي كان مدعوما بعناصر السلطة المحلية للتدخل بشكل حازم.
و أمر قائد المنطقة في نهاية المطاف بدفن جثة الراحل بنفس المقبرة و في نفس القبر، وسط استنكار كبير للحضور الذين شجبوا تصرفات بعض المتعصبين من أبناء المنطقة و الذين يتصرفون بنزعة “قبلية” تحمل في طياتها ميزا “عنصريا” رغم أن المقبرة في الأصل مخصصة لموتى المسلمين و ليس لسكان منطقة معينة فقط.
مسعف سرغيني ادريسي
في 13:23
اش هاد الجهل لاحول ولاقوت الى بالله
محمد المانيا
في 13:41
العنصرية حتى في الدفن. هده الفكرة لا توجد حتى في أوروبا. حيت توجد هناك مقابر خاصة بالمسلمين. بين المقابر الغير مسلمين. لماذا لم يتم اعتقالهم ؟.
Marokkii
في 14:04
العنصرية اللي فينا مكايناس عند اليهود بيناتهم
لا للعنصرية
في 15:36
هل هذا حقا يقع في المغرب . لا حول ولا قوة الا بالله . ادين هذا الفعل العنصري واتمنى من السلطات ان تلقي عليهم القبض وان يقدموا للمحاكمة . لا للعنصرية . لا للكراهية .
جهالة القبيلةام الفقهاء؟؟
في 20:04
هذه المقابر الخاصب (بالبراني) شاهذتها بتاكلفت اقليم ازظيلال.انها الكارثة والعنصرية حتى في الدفن.ولكن قبل ان ياتي القائد ماذا كان راي ((الفقهاء))في هذه النازلة؟ولماذا السكوت التام عن هذا الموضوع رغم انه قديم وبعدة جهات من المملكة الشريفة.انهم المغاربة المسلمين.
مغرببة
في 22:43
لا حول ولا قوة الا بالله