أكادير : الوزير أيت طالب يباشر تغييرات في صفوف مسؤولي الصحة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر عليمة ل ” هبة بريس”، أن وزير الصحة خالد أيت الطالب، قد باشر تغييرات في صفوف مسؤولي الصحة بالمدينة والجهة.

نفس المصادر أشارت أن التغييرات التي باشرها الوزير تأتي في سياق الحركية التي تشهدها الوزارة مع السنة الجديدة، في حين أرجعت مصادر متطابقة هذه الحركية في الوزارة بعد رجات بمصالحها ،مما عجل بعملية تطهير داخلية ، من خلال تحريك لجان تفتيش وافتحاص تابع للمفتشية العامة للوزارة ذاتها.