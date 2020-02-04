بوريطة : قضيتنا الأولى هي الصحراء المغربية وليس القضية الفلسطينية

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، إن مواقف المغرب بخصوص خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن” يجب أن تكون عقلانية وليست عن طريق المزايدات الفارغة .

ورداً على أسئلة عدد من المستشارين البرلمانيين خلال المصادقة على قانوني ترسيم المياه البحرية بالغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء، قال بوريطة إن “ما يهم المغرب هو موقف السلطة الفلسطينية من موقفنا وليس ما تقوله الصحافة”

وأشار بوريطة إلى أن “المغرب ينطلق من وجود مبادرة أمريكية، وأي مبادرة يجب أن تكون إيجابية كمبادرة، لكن لا تسلب حقوق الفلسطينيين المشروعة الذين لهم الحق في رفض المبادرة”.

وأضاف بوريطة أن “تقدير المملكة لجهود السلام التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء بعد ملاحظتها أن واشنطن لأول مرة تتحدث عن حل الدولتين”، مردفا بأن “الفلسطينيين من لهم الحق في قبول الصفقة أو رفضها ولا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم”