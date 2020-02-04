بوريطة : قضيتنا الأولى هي الصحراء المغربية وليس القضية الفلسطينية

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية
قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، إن مواقف المغرب بخصوص خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن” يجب أن تكون عقلانية وليست عن طريق المزايدات الفارغة .
ورداً على أسئلة عدد من المستشارين البرلمانيين خلال المصادقة على قانوني ترسيم المياه البحرية بالغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء، قال بوريطة إن “ما يهم المغرب هو موقف السلطة الفلسطينية من موقفنا وليس ما تقوله الصحافة”
وأشار بوريطة إلى أن “المغرب ينطلق من وجود مبادرة أمريكية، وأي مبادرة يجب أن تكون إيجابية كمبادرة، لكن لا تسلب حقوق الفلسطينيين المشروعة الذين لهم الحق في رفض المبادرة”.
وأضاف بوريطة أن “تقدير المملكة لجهود السلام التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء بعد ملاحظتها أن واشنطن لأول مرة تتحدث عن حل الدولتين”، مردفا بأن “الفلسطينيين من لهم الحق في قبول الصفقة أو رفضها ولا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم”
Kk
في 23:43
Bravo Monsieur le ministre je suis toute à fait d’accord avec vous notre cause avant toutle Sahara problèmemarocain est notre premier
مسمار جحی
في 23:50
الدبلوماسیة ایضا یجب ان تمارس بعقلانیة۰ صحیح لدینا قضیة لیست بالسهلة وتجعلنا نضرب الف حساب قبل ان ندلي بافکارنا او اراٸنا۰ نحن کدولة ضعیفة من العالم الثالث هل یجب ان نخضع لکل الاملاات؟؟؟؟
USA MAROC
في 00:00
Well said man we need more fighters like you remember
algerians generals trying to take our land from us not Israeli
مغربي قح
في 00:05
الصحراء مغربية وستظل مغربية
بدر
في 00:07
وأخيرا تتفق مع المغاربة على فكرة واحدة ان قضيتنا المهمة هي قضية الصحراء لاغير
مراد
في 00:09
انما أكلت يوم اكل الثور الابيض
خالد الكندي
في 00:57
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ