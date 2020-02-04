الرميد : المجتمع المدني أصبح له أدوار دستورية جديدة

هبة بريس ـ الرباط / الصورة تعبيرية

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أن المجتمع المدني أصبح له أدوار دستورية جديدة، كما شريكا أساسيا في رفع مستوى ومنسوب الديمقراطية، وبلورة السياسات العمومية والتشريع .

الرميد، أبرز في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن القطاعات العمومية تعمل على تنزيل برامج التكوين الرامية إلى مواكبة الجمعيات للقيام بأدوارها الدستورية.

وأضاف الوزير، أن القطاعات الحكومية تواكب الجمعيات لتعزيز قدراتها، ودعم جهودها في المجالات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والترافع المدني عن مغربية الصحراء، والأمن المجتمعي والولوج لبرامج وخدمات السمعي البصري والتحول الرقمي وغيرها من المجالات.