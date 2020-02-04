الFAR تجود خدماتها بتوفير مساعدات طبية شاملة للعسكريين والمتقاعدين

*صورة تعبيرية

هبة بريس – الرباط

كشف مصدر عسكري مطلع على أن القوات المسلحة الملكية أبرمت عقداً مع شركة للتأمين تدعى ”المغرب إنجاد الدولية“، بهدف توفير مساعدات طبية شاملة للعسكريين والمتقاعدين منهم إضافة إلى عائلاتهم.

وأوضح ذات المصدر لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية أنه وحرصاً منه على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لأفراد القوات المسلحة الملكية، والمتقاعدون منهم وكذا عائلاتهم، قامت كل من المديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية و مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين، بإبرام عقد جديد مع شركة المذكور قصد توفير خدمات صحية و مساعدة طبية، بجودة عالية، لفائدة منتسبيها.

ويشمل هذا العقد، الذي دخل حيز المفعول ابتداء من فاتح فبراير 2020، عدة مزايا من بينها النقل بواسطة سيارة الاسعاف، في المغرب و خارج المغرب (داخل المدن و ما بين المدن)، من مكان المريض الى المستشفى، ذهابا و ايابا .

و يستفيد من هذه الخدمة، المريض و مرافقه اذا اقتضى الحال، عبر سيارة اسعاف عادية أو سيارة اسعاف طبية مجهزة؛ مقعد جالس أو ممدد في الطائرة عبر الخطوط العادية أو طائرة طبية مجهزة اذا استدعت حالة المريض إلى ذلك؛ الإيواء، مع المأكل و المشرب، في فنادق مصنفة في المغرب و خارج المغرب، للمريض ومرافقة ؛ إضافة إلى نقل الأموات إلى مكان الدفن مع القيام بجميع الإجراءات الادارية؛ و المساهمة في مصاريف الجنازة في حالة الوفاة اثر حادثة في المغرب أو خارج المغرب.