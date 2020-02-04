بلجيكا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بــ “فيروس كورونا”

هبة بريس - وكالات

قالت وزيرة الصحة البلجيكية ماغي دي بلوك ، خلال أول مؤتمر صحفي ، إن بلجيكا سجلت أول مريض على أراضيها ، والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم الثلاثاء في صحة جيدة “وعلينا أن نبقى هادئين”.

و كان المريض المصاب من بين مجموعة تضم حوالي 350 أوروبيًا ، من بينهم تسعة بلجيكيين وثلاثة أقارب ، تم ترحيلهم طوعًا من مقاطعة هوبى ، التي تعد عاصمتها ووهان مركزًا لتفشي الفيروس .

وقالت دي بلوك خلال مؤتمر صحفي صباح يوم الثلاثاء “لم يصاب سوى واحد من البلجيكيين العائدين إلى الوطن ، وتم اختبار جميعهم والذين أظهروا سلبية

المرض “.

وأضافت الوزيرة : “حتى الأمس ، كان جميع المرضى في غرف منفصلة لأننا لم نكن نعلم ان هناك شخص مصاب بين المجموعة.

وقالت “دي بلوك” إن الشخص المصاب تم وضعه في الحجر الصحي ، ويمكن للآخرين أن يجتمعوا الآن “. مضيفة أن أيا من المرضى هادئين ولا يوجد ما يستدعي الذعر ” .