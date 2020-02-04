حادثة خطيرة بين البيضاء و المحمدية توقف حركة السير ب”لوطوروت” لساعات

نُشر بتاريخ :  2020-02-04 - 14:25
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*صورة للحادث

هبة بريس – الدار البيضاء

عاش مستعملو الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و المحمدية صبيحة اليوم رعبا كبيرا و معاناة حقيقية بسبب حادثة سير خطيرة تسببت في توقف مؤقت لحركة السير لمدة قاربت الثلاث ساعات.

و حسب مصادر من عين المكان، فقد شهدت الطريق السيار بين البيضاء و المحمدية وقوع حادثة سير مركبة بعد أن اصطدمت في الوهلة الأولى شاحنة من الحجم الكبير “رموك” بسيارة خفيفة من نوع “داسيا”.

و في طل الضباب الكثيف الذي خيم على الطريق صباح اليوم، لم ينتبه باقي مستعملي الطريق السيار للحادث الأول مما تسبب في وقوع حوادث اصطدام أخرى ، ليصل العدد لثماني سيارات كلها تعرضت لأضرار مادية جسيمة.

و أصيب خلال هذا الحادث أكثر من خمسة عشر شخصا إصابات متفاوتة الخطورة، خاصة في ظل تظاير أجزاء من السيارات المصطدمة و وجود ضباب كثيف غطى العاصمة الاقتصادية صبيحة اليوم.

و سارعت عناصر الدرك الملكي و فرق الإسعاف إلى عين المكان حيث تم نقل عدد من الجرحى للمستعجلات ، فيما تم فتح تحقيق في الحادث الذي أربك حركة المرور خاصة في ظل الاكتظاظ الكبير الذي يشهده هذا المحور الطرقي.

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تعليق واحد

  1. مراد الغربة

    في 15:32

    سوء التدبير وانعدام المسؤولية وقلة الكفاءة عند رجال الشرطة والدرك والوقاية المدنية تؤدي الى تفاقم الحوادث وقلة الخبرة تحول دون تفادي مثل هذه المشاهد

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