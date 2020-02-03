حاتم عمور يصرح : سعد ليس صديقي وعدم لجوئي للقضاء خوفا عليه

نجلاء مزيان ـ هبة بريس / في الصورة :حاتم عمور

كثير من اللغط والقيل والقال طال النجمين سعد المجرد وحاتم عمور طيلة السنوات الاخيرة وازدادت الإشاعات خاصة بعد الفيديو الذي انتشر مؤخرا للأخير والذي كان سببا في إنهاء صداقتهما نهائيا.

ونفى الفنان المغربي حاتم عمور في آخر خروج إعلامي له أية علاقة صداقة تجمعه بسعد بل هو حصرها في إطار الزمالة لا غير معبرا عن احترامه وتقديره له كفنان .

و كشف انه تعرض للهجوم أكثر من مرة بسببه ولمدة طويلة خاصة من متتبعيه قائلا :تلقيت العديد من الرسائل تحمل جميع انواع السب والقدف ؛ الا أن سعد لم يحرك ساكنا لتهدئتهم أو لحد هذه الأزمة و مع هذا لم احاسبه بل التمست له أعذار ….

و تابع ما حز في نفسي وما جعلني أحذفه من جميع مواقع التواصل الاجتماعي هو السب الذي تعرضت له من طرف صديقه المنتج والذي كان من واجبه ان يمنعه من هذا السلوك الذي لا يليق به .

و أضاف عدم لجوئه للقضاء الفرنسي و الذي وصفه بالصارم فقط بسبب خوفه وحرصه على ان لا يذكر اسم سعد في قضايا أخرى ممكن ان تتسبب له في اي مشكلة .