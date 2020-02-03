فاس…اعتقال صاحبة فيديو “كورونا “

خالد العروسي - هبة بريس / الصورة تعبيرية

أوقفت العناصر الأمنية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مساء اليوم الاثنين 3 فبراير الجاري، السيدة التي قامت بتصوير ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي من خلاله أن مواطنا صينيا يملك أحد المطاعم بالعاصمة العلمية مصاب بداء كورونا.

وأفادت مصادر لـ ”هبة بريس” بأن صاحبة المقطع الفيديو تم توقيفها بالقرب من إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، و تم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة

يذكر، أن فتاة تشتغل مساعدة لملأ مطبوعات صندوق الضمان الاجتماعي، القريب من المطعم الصيني بوسط مدينة فاس، أقدمت على تصوير مقطع فيديو الأسبوع المنصرم ، ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنه جرى رصد أول حالة لفيروس” كرونا” ، الشيء الذي تسبب في حالة من الهلع بفاس وحالة استنفار وسط المصالح الطبية والسلطات المحلية.