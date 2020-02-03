امكراز: التشغيل في المجال القروي من بين أولويات الحكومة

هبة بريس ـ الرباط / في الصورة : محمد امكراز

قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن موضوع التشغيل في المجال القروي، يعد من بين الأولويات “التي نشتغل عليها في إطار إستراتيجية وطنية”، مبرزا أنه تم في إطارها توقيع مجموعة من الاتفاقيات بهدف دعم التشغيل الجهوي.

واشار الاخير خلال جواب له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، الى إحداث “فضاءات قروية خاصة بالتوجيه المهني” تم إطلاقها بمقتضى تنفيذ هذه الاتفاقيات المذكورة، مضيفا أن عدد الفضاءات التي تم إطلاقها إلى حدود اليوم بلغ 12 فضاء في المجال القروي.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن عددا كبيرا من شباب العالم القروي استفادوا من الورشات التي يتم إنجازها في هذه الفضاءات، قائلا “كما أحدثنا وحدات متنقلة بهذا الخصوص بأقاليم سيدي قاسم، بركان، تاونات، الفحص أنجرة وغيرها، ونحن اليوم في إطار إعداد وحدات متنقلة جديدة في بعض الجهات الأخرى في إطار التعاون الدولي.

واضاف ذات الوزير انه من ضمن البرامج التي يتم لااشتغال عليها برنامج “من أجلك 2017/2021، ثم المشروع النموذجي لإنعاش تشغيل الشباب، في الوسط القروي.