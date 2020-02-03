العثماني يستفزُ المغاربة من جديد :”الساعة الإضافية زْيَادة في الخيرْ“

*صورة تعبيرية
هبة بريس – فاس
خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتصريح غريب كباقي تصريحاته الأخرى التي تحدث جدلا واسعا لدى الرأي العام الوطني، دافع من خلاله عن الساعة الإضافية التي أقرتها حكومته بالرغم من الاستنكار الشعبي الواسع لهذا القرار.
العثماني وخلاله حديث بالملتقى الجهوي للهيئات المجالية والموازية للبيجيدي بجهة فاس مكناس، أمس الأحد، كشف بأن أغلب القرارات التي أصدرتها حكومته إيجابية لحد الساعة ومن بينها الساعة الإضافية واصفاً إياها ب ”الزيادة في الخير“.
و أضاف بالقول : ” الزيادة في الخير و الزيادة في الأجور و التعويضات العائلية و الزيادة في المنح و الزيادة في تيسير و الزيادة في الساعة”.
تصريح سعد الدين العثماني حول الساعة الإضافية اعتبرها اليعض تهكما على المواطنين المغاربة واستفزاز لمشاعرهم خصوصاً وأن غالبيتهم يستيقظون في جنح الظلام للذهاب للعمل، كما أن أطفالا صغار يتجهون صوب مدارسم في عتمة الليل.
محمد
في 16:32
كلما تكلم البيجيديون إلا وتكلموا عن الزيادة في الأجور.ولكن لا يتكلمون عن الزيادة في المحروقات والتامينات والمواد الغذائية بجميع انواعها. ويستهزؤون بالمواطنين (زيادة ساعة فيها خير).الشعب المغربي لم ولن يعرف ما هو الخير ما دمتم هناك
مصطفي
في 16:33
وهل الوزير الاول يستيقظ في الفجر ليصل ابنائه الى المدرسة مشيا على الاقدام
لمهيولي
في 17:20
آلاف الأطفال في البوادي والقرى والجبال يغادرون بيوتهم والظلام لازال يملأ الدنيا منهم من يسير في الخلاء أزيد من ساعة لايدري من سيعترض طريقه فقد يصادف مجنونا تائها أو حيوانا مفترسا كالذئاب والضباع وقد يصادف كلبا مسعورا .هؤلاء الأطفال يتعرضون كل يوم للمخاطر التي لايعلمها السيد رئيس الحكومة بسبب الساعة الإضافية التي زادت وعمقت متاعبهم ثم إن أغلبهم يصلون متعطلين إلى الأقسام فيكونوا قد أضاعوا على الأقل حصتين من دروس اليوم..إذن كم من الوقت سيدرسون؟وماذا ستكون الحصيلة عند نهاية السنة؟ وهذا مايؤدي كل سنة بمجموعة منهم إلى مغادرة المدارس مكرهين غير مخيرين
فجميع العوامل ضدهم وحتى التوقيت لم يرحمهم فأي خير يتحدث عنه السيد العثماني
محمد
في 17:20
قرار المواطنين عدم التصويت على حزبكم نهائيا سيكون هو الاخر قرار ايجابا ان شاء الله كقرراتكم