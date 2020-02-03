العثماني يستفزُ المغاربة من جديد :”الساعة الإضافية زْيَادة في الخيرْ“

*صورة تعبيرية

هبة بريس – فاس

خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتصريح غريب كباقي تصريحاته الأخرى التي تحدث جدلا واسعا لدى الرأي العام الوطني، دافع من خلاله عن الساعة الإضافية التي أقرتها حكومته بالرغم من الاستنكار الشعبي الواسع لهذا القرار.

العثماني وخلاله حديث بالملتقى الجهوي للهيئات المجالية والموازية للبيجيدي بجهة فاس مكناس، أمس الأحد، كشف بأن أغلب القرارات التي أصدرتها حكومته إيجابية لحد الساعة ومن بينها الساعة الإضافية واصفاً إياها ب ”الزيادة في الخير“.

و أضاف بالقول : ” الزيادة في الخير و الزيادة في الأجور و التعويضات العائلية و الزيادة في المنح و الزيادة في تيسير و الزيادة في الساعة”.

تصريح سعد الدين العثماني حول الساعة الإضافية اعتبرها اليعض تهكما على المواطنين المغاربة واستفزاز لمشاعرهم خصوصاً وأن غالبيتهم يستيقظون في جنح الظلام للذهاب للعمل، كما أن أطفالا صغار يتجهون صوب مدارسم في عتمة الليل.