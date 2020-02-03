القنيطرة.. وفاة شخص تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الإدريسي

نُشر بتاريخ :  2020-02-03 - 13:46
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هبة بريس

*صورة تعبيرية

علم لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة سيدي سليمان أن الشخص الذي تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الإدريسي بالقنيطرة مساء أمس الأحد، قد وافته المنية في حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مفتشين للشرطة كانا قد اضطرا لاستخدام سلاحهما الوظيفي مساء أمس الأحد، في تدخل أمني لتوقيف شخصين كانا يحملان سيفا من الحجم الكبير وحاولا تعريض سيدة للسرقة بالعنف، حيث أطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء وأربع رصاصات أصابت أحد المشتبه فيهما على مستوى الكتف والأطراف السفلى، مما استدعى نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية قبل أن توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف المشتبه فيه الثاني الذي لا يزال في حالة فرار.

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