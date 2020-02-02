رئيس جماعة بالحسيمة يقترح تقديم فائض ميزانيته لمساعدة الصين

هبة بريس _ مكتب طنجة

اقترح رئيس جماعة لوطا التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة ، تخصيص جزء من فائض الميزانية لمساعدة الشعب الصيني على تجاوز أزمة فيروس “كورونا” الذي أضحى ينتشر بسرعة فائقة داخل البلد الأسيوي.

وكتب ذات المسؤول الجماعي، في تدوينته، أنه تفعيلاً للقانون الأساسي للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المتحدة، وبالنظر لكون مدينة ‘ووهان’ الصينية تعتبر مدينة منكوبة، فإن مجلسه سيتدارس تخصيص فائضه المالي لمساعدة رمزية للشعب الصيني.

وقام المكي الحنودي بحذف تدوينته مباشرة بعد مرور وقت قصير على نشرها بسبب موجة “السخرية” التي أثارتها التدوينة، رغم تأكيده غلى أن مبادرته رمزية وتنبع من مبدأ التكافل والتضامن الانساني.