دخول قواعد جديدة لـ”شينغن” حيز التنفيذ

نُشر بتاريخ :  2020-02-01 - 23:40
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هبة بريس - وكالات

أعلن مصدر مطلع في المفوضية الأوروبية، أن القواعد الجديدة للحصول على تأشيرات شينغن، باتت سارية المفعول اعتبارا من الـ2 من فبراير الجاري.

وأشار إلى أن القواعد الجديدة، تتعلق بكلفة هذه التأشيرة، وكيفية إصدارها على المدى الطويل.

وشدد المصدر، على أن التعديلات في القواعد، لن تمس الدول الأجنبية التي وقعت على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل شروط التأشيرات.

وأكد أن القواعد الجديدة ستسهل شروط الحصول على تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيساعد في تطوير البزنس والسياحة.

وعلى سبيل المثال، سيتمكن الراغبون بالحصول على التأشيرة من تقديم طلباتهم قبل 6 أشهر من الرحلة، وليس قبل 3 أشهر.

كما بات من الأسهل الحصول على تأشيرة متعددة السفرات ولمدة تصل إلى 5 سنوات.

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