بعد حديثه عن مجازر فرنسية.. الجزائر: اردوغان أخرج كلام تبون عن سياقه

هبة بريس - وكالات

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن “تفاجئها”، السبت، من تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول ما أخبره به الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن قتل فرنسا 5 ملايين جزائري.

وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا أكدت فيه أنها متفاجئة من تصريحات أردوغان حول ما قاله تبون، مشيرة إلى أن حديث الرئيس الجزائري أخرج عن سياقه.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: ” فوجئت الجزائر بتصريح أدلى به رئيس جمهورية تركيا, السيد رجب طيب أردوغان, نسب فيه إلى السيد رئيس الجمهورية حديثا أخرج من سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر “.

وجاء أيضا في البيان الصادر عن الخارجية الجزائرية: ” و بداعي التوضيح, تشدد الجزائر على أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري, هي مسائل جد حساسة, لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها”.

وكان الرئيس التركي قد أكد في تصريحات أمس الجمعة، أنه طلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تسليمه وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية للجزائر.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه الجمعة، أمام قيادات حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة: “لقد أبلغت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن رئيس فرنسا ماكرون لا يعرف شيئا عن هذه المجازر وسأقدم له هذه الوثائق لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر”.

وأضاف أردوغان: “الرئيس الجزائري قال لي إن فرنسا قتلت 5 ملايين جزائري… علینا أن ننشر هذه الوثائق لیتذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايین جزائري”.