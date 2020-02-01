هَلْ أَصْبَحَ الخَلِيجِيُّونَ يَهْتكُونَ عَرْضَ بَنَاتِنَا والْقَضاء يَطْلقُ سَراحهمْ ؟

هبة بريس – مراكش

اسنتكرت الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان إطلاق سراح مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، رغم اعترافاته التلقائية بممارسة الجنس من الدبر على القاصر.

وكشف بلاغ استنكاري صادر عن الهيئة المذكورة على أن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش أقدمت يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 بتمتيع مواطن كويتي (عبد الرحمن.م.س) المعتقل بسجن لوداية، منذ 05 دجنبر 2019 بالسراح بعد تقديمه كفالة مالية تقدر بثلاثة ملايين سنتيم.

صمت قضائي غريب !

الخطير في الأمر أنه ولحدود هذه الساعة التي نخط فيها هاته الأسطر لم تصدر أي جهة رسمية بلاغا للرأي العام تؤكد فيه أو تنفي صحة هذه الفضيحة القضائية بامتياز، سواء من طرف رئاسة النيابة العامة التي يُشهد لها بتطوير سياستها التواصلية وتنوير الرأي العام، أو من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي بدوره نهج سياسة تواصلية وإن كانت محتشمة قليلا مقارنة بالأولى، وهو صمت قضائي رهيب يؤكد قطعاً ما جاء في البيان الاستنكاري.

استنكار وطني واسع

قرار تمتيع سراح المواطن الكويتي بالسراح المؤقت، خلف وراءه غضب شعبي عارم من طرف جميع المغاربة الذين استنكروا إفلات مجرم من العقاب فقط لكونه خليجي متسلح بالمال والجاه، في بلاد يسعى لإرساء مؤسساته الدستورية والقانونية وضمان استقلاليتها.

بل الأكثر من هذا أن الأسر المغربية ستصبح بعد هذا القرار القضائي تخشى على فلذات أكبادهن من التغرير بهن واغتصابهم تحت العنف ولا من يقدر على صون حقوقهن وحمايتهن، وهو ما يتعارض مع شعار الأمن القضائي الذي ترفعه المملكة المغربية وسياستها في هذا المجال.

ضرب بعمق لكرامة المغاربة وسيادة المغرب

الأخطر في الأمر، أن القرار القضائي الصادر يضرب بعمق أيضا السيادة الوطنية المغربية في إهانة واضحة لكرامة المغاربة وتنقيصا من كرامة المرأة المغربية، و محاولا في الآن نفسه تأكيد النظرة السلبية لما يُروجُ له في دول خليجية عن وطننا وبلادنا، التي كافح لأجلها الأجداد بما أوتوا من قوة وعزم حتى تنال استقلالها من المستعمر الفرنسي وفي الأخير يهدم التاريخ بقرار قضائي لا يعلم لحدود الساعة ”التبريرات القانونية“ التي اتخذ على أساسها.

فكيف يعقل إذن أن يتحول القضاء من أداة لردع الظالم ونصرة المظلوم، إلى مدافعٍ عن الظالم ومُطلقا لسراحه ومُفلتاً إياه من العقاب ؟ ألا يُشجع القضاء بقراره هذا الخليجيين على اغتصاب بنات المغرب دون حسيب ولا رقيب، سلاحهم في ذلك المال والجاه، وقضاء مُناصر؟ ألم تراعي المحكمة سيادة هذا الوطن وصورته وتاريخه وعلمائه وكرامة المرأة المغربية؟ وهل يعلن القضاء بقراره هذا إباحة اغتصاب القاصرات المغربيات؟

جل هذه الأسئلة المطروحة تعتبر إشكالا حقيقيا ملقى على عاتق الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، والوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس مؤسسة النيابة العامة امحمد عبد النباوي، خصوصا في وقت أعلن فيه عاهل البلاد عن رسم سياسية قضائية جديدة مستقلة، قريبة من المواطن ومن انشغالاته تحمي حقوقه وتصون كرامته وهو ما لم يطبق في هذه الفضيحة الخطيرة.

فمن يحمي بناتنا من اغتصاب الخليجيين إذن ؟