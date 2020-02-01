وجدة .. زيارة ميدانية للكاتب العام للوزارة لعدة مؤسسات تربوية نموذجية

هبة بريس : أحمد المساعد

قام يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية أمس الجمعة 31 يناير 2020، بزيارات تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية للوزارة بوجدة ، وذلك بحضور رشيد أكدو رئيس ديوان السيد الوزير،و محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق و الكاتب العام للولاية و المدير الإقليمي للوزارة بوجدة.

فقد زار الكاتب العام المؤسسات التعليمية كل من مدرسة الوحدة الابتدائية الحائزة على اللواء الاخضر في المجال الايكولوجي، ومدرسة سيدي زيان الابتدائية التي تعتبر اقدم مؤسسة تربوية تأسست سنة 1907، مدرسة أم البنين الابتدائية ثم ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية بنواديها العلمية والفنية.

كما تم إعطاء إنطلاقة بناء ثانوية البستان التأهيلية بتجزئة البستان بكلفة مالية إجمالية ب 8 ملايين درهم، بطاقة استيعابية تصل ل 340 تلميذ منهم 157 من الإناث، في مدة إنجاز سنة كاملة.