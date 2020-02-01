بقيمة 48 مليون دولار .. المغرب يتسلم 3 طائرات مسيرة من إسرائيل

هبة بريس

*طائرة هيرون

تسلم الجيش المغربي مؤخراً ثلاث طائرات استطلاع مسيّرة إسرائيلية الصنع من طراز ”هيرون“.

وكشف موقع “انتيليجونس اونلاين” الفرنسي المتخصص في عالم الاستخبارات والأمن، أن قيمة الصفقة بلغت 48 مليون دولار.

وأضاف الموقع، أن هذه الطائرات سيتم استخدامها في تعقب عناصر الجماعات المتطرفة في الاقاليم الصحراوية، ونشاطات الانفصاليين.

وأشار المصدر ذاته، أن الطائرات تحمل كاميرات مراقبة حرارية من نوع (Recon Pods) ومنظومة تسجيل فيديو من نوع (data link system) ومنظومات أخرى متطورة من بينها الرؤية الليلة.