واشنطن تعلن حالة الطوارئ بسبب “كورونا” وتفرض حظرا صحيا على الأمريكيين

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس “كورونا” القاتل، والذي أودى بحياة 213 شخصا.

كما أعلنت وزارة الصحة الأمريكية فرض حظر صحي على الأمريكيين القادمين من الصين لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم إلى البلاد، بحسب “رويترز”.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازر، إن أي شخص كان في مقاطعة هوبى الصينية خلال الأسبوعين الماضيين، سوف يخضع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما.

وأضاف أنه سيتم اقتصار الرحلات الجوية من الصين على سبعة مطارات أمريكية فقط.

من جانبه، قال مدير مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إنه يجري فحص 191 شخصا في الولايات المتحدة بسبب الفيروس.

يأتي الحظر في الوقت الذي أعلنت فيه الخطوط الجوية الأمريكية وخطوط طيران “دلتا الجوية” أنها ستعلق رحلاتها إلى الصين استجابة لتفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، صباح الجمعة، دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى تجنب السفر إلى الصين.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.