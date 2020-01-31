حجز بندقية صيد و184 خرطوشة وأسلحة بيضاء.. تفكيك شبكة إجرامية بمارتيل

هبة بريس

*صورة تعبيرية

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مرتيل، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و37 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني ، في بلاغ لها ، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الثلاثة الموقوفين مكنت من حجز بندقية صيد و184 خرطوشة، فضلا عن أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير ودراجة نارية، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات تنظيم الهجرة السرية.

وأضاف المصدر أن عمليات تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم تشير إلى أن واحدا منهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وكذا توقيف باقي المتورطين فيه.