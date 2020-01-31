أمن فاس يشهر سلاحه لتوقيف مجرم خطير

*صورة تعبيرية

ع محياوي _ هبة بريس

اضطرت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، لإشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها، وذلك خلال تدخل لتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة سكر واندفاع قوية، وعرض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي بواسطة سلاح أبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام بشكل يهدد سكينة وسلامة المواطنين، وهو الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية لشرطة النجدة من أجل توقيفه، حيث عرض المشتبه فيه طاقمها لمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مما اضطر عنصري الشرطة لإشهار أسلحتهما الوظيفية بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.